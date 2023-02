Maldini a DAZN: "Pioli non è in discussione. Maignan? Rientro in squadra programmato tra dieci giorni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

intervistato a DAZN, Paolo Maldini ha commentato così il momento dei rossoneri: "Davide si riferisce a cose spiacevoli uscite dai social. Dobbiamo prendere i social con i pro e i contro e cercando di rispettare gli alttri. Ogni partita è una occasione, è inutile nascondere che gennaio non è iniziato nel milgiore dei modi. Abbiamo vinto la prima e dominato la seconda, poi il resto delle partite sono state sotto le aspettative".

Pioli è in discussione? "No, siamo tutti in discussione perché siamo giudicato ogni 3 giorni. Non è in discussione. Il cambio di modulo arriva per ritrovare solidità. Fino alla Salernitana eravamo in linea con i punti dell'anno scorso e l'unica cosa cambiata era il Napoli, e poi ci siamo qualificati agli ottavi di Champions League".

Sulle settimane a Milanello: "La settimane sono state varie, il lavoro è stato fatto bene, la volontà è quella di tornare a fare quello che si faceva prima, ma se non viene l'aspetto mentale fa il resto. Quindi cerchi stimoli per entrare nella testa dei calciatori. Abbiamo una squadra giovane... io racconto che con la squadra migliore al mondo abbiamo passato momenti peggiori".

Su Leao: "Quando lo abbiamo preso era seconda punta sulla sinistra. Ha grandi doti di velocità e devo dire che sulla fascia è immarcabile. Quello che chiede Pioli è anche di copertura, ma è stato dominante. Tornare in una posizione più centrale non lo distuberà più di tanto, ha sviluppato una capacità di fare gol. Gli manca l'attacco dello spazio senza palla. La firma manca anche a noi, siamo al punto di prima. Ora dobbiamo pensare alle partite. Non c'è in previsione nessun incontro, ma con zoom ci si può vedere in qualsiasi momento".

Su Maignan: "E' una cosa programmata per un rientro in squadra nei prossimi dieci giorni. Poi ci metterà tempo: un portiere che non gioca da così tanto deve riprendere le distanze. Avendo avuto due ricadute deve stare attento. Siamo passati anche per una possibilità di intervento ma è stata evitata e tra dieci giorni dovrebbe essere disponibile".