Maldini a MilanTv: "Siamo qua grazie a giocatori spesso criticati. Con Pioli ci siamo capiti subito. Chi a quarti? Eviterei le italiane"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a MilanTv, Paolo Maldini ha commentato così la qualificazione ai quarti di Champions League: "Contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il percorso fatto, per come siamo arrivati qua. Non possiamo pensare di essere nelle prime otto, ma ora che ci siamo ce la giochiamo. A gennaio abbiamo perso fiducia, distanza e concretezza. Il fatto di aver subito 0 gol tra andata e ritorno e aver giocato partite mature credo sia stata la cosa principale. Averlo fatto a San Siro è stata una grande cosa, ma averlo fatto qui ha fatto sì che il livello di maturità si alzasse.".



Sull'ottavo superato: "Ho risentito quei brividi che ha dato il Milan di quei tempi. Se la sono meritata i ragazzi, i tifosi, che anche nei periodi brutti ci sono stati. Lo scudetto ha fatto sì che una cosa straordinaria diventasse l'abitudine. Ci siamo abituati bene, ma dobbiamo ricordarci da dove siamo partite. Una città abituata, un club e dei tifosi abituati a certi livelli acceleri la crescita e la maturazione di molti ragazzi".

Sulla squadra: "Ognuno di loro ha una storia diversa. Quelli che hanno iniziato questi 3-4 anni con noi hanno raccontato una storia, un progetto e non abbiamo mai detto bugie su quello che era il progetto e abbiamo chiesto a loro determinate cose. Loro sono stati bravi a confermare le nostre aspettative".

Su Pioli: "Lo capisci dal primo mese se può funzionare o meno. Con Stefano ci siamo capiti subito, tra di noi non esistono problemi di comunicazione. Lui è sempre stato un comunicatore perfetto e un grande allenatore. Nei momenti difficile si valuta la natura dell'uomo e con Stefano siamo ad altissimi livelli".