Maldini a Sky: "Rinnovo Gigio? Se ne parlerà, ci sono anche quelli di Calha e Ibrahimovic"

Paolo Maldini è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Inter-Milan

Sul momento: "La nostra storia recente parte dal post lockdown, ci aspettiamo di continuare su questa strada. Sappiamo che sarà impossibile rimanere imbattuti tutto l'anno, ma dobbiamo continuare ad essere coraggiosi e quando hai coraggio la fortuna ti aiuta".

Sull'Inter: "Ha la rosa più completa del campionato, probabilmente la favorita della Serie A. E' una formazione solida e forte".

Sul rinnovo di Donnarumma: "Se ne parlerà, non è l'unico, c'è anche Calhanoglu, avremo anche Ibra. Sono cose che dovremo affrontare, stiamo già affrontando. Non abbiamo avuto un attimo per staccare, sono cose che riguarderanno noi, i loro agenti e i giocatori stessi. Il Milan ha il dovere di provare a tenerli, è una trattativa, bisogna essere felici in due, ci auguriamo sia così".

Sui miglioramenti: "Abbiamo dato un po' di stabilità al lavoro fatto, i giovani sono cresciuti, l'allenatore è lo stesso, i risultati hanno aiutato la maturazione. Non pensiamo di essere arrivati al nostro massimo, sappiamo di non essere la più forte ma siamo squadra. E' la cosa che ci contraddistingue di più al momento".

Sul gap con le altre squadre: "La scorsa stagione è stata strana, il gap del punteggio è aumentato rispetto all'anno precedente ma noi ci sentiamo molto più vicini alle altre, è una convinzione che noi abbiamo, supportate dalle buone partite degli ultimi cinque mesi".

Su Leao titolare: "Questo è il coraggio di cui stavamo parlando, proveremo ad attaccare, poi ci sarà da soffrire".