Maldini, buona la prima: personalità e quel gol sfiorato che poteva cambiare la gara

Quando si legge la formazione del Milan e si vede il nome Maldini fa sempre un certo effetto: nell'undici titolare scelto da Marco Giampaolo per l'esordio dei rossoneri nell'International Champions Cup 2019 contro il Bayern Monaco, era infatti presente anche Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare che è stato schierato nel ruolo di trequartista alle spalle di Piatek e Castillejo. Era la prima volta che il giovane rossonero giocava dal primo minuto nel Milan dei grandi e il suo debutto è stato assolutamente positivo.

BUONI SPUNTI - Daniel ha fatto vedere diversi spunti interessanti, è rimasto sul terreno di gioco per un'ora prima di essere sostituito da Cutrone e ha anche sfiorato la rete nel primo tempo, ma il suo tiro è finito di poco alto sopra la traversa della porta del Bayern difesa da Neuer. Nonostante la pressione del debutto, Maldini si è mosso bene e ha fatto intravedere cose molto positive, anche se chiaramente deve crescere ancora tanto.

FUTURO INCERTO - Proprio per questo motivo, il suo futuro resta incerto: come riporta gazzetta.it, infatti, il giovane giocatore rossonero è nel mirino del Crotone, che è pronto a fargli vivere una stagione da protagonista in Serie B. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e cosa deciderà di fare il Milan, per ora Daniel si gode la prima squadra rossonera e non vede l'ora di scendere di nuovo in campo, magari già domenica nel match contro il Benfica.