Maldini-Colombo, i baby del Milan danno spettacolo a San Siro

Il Milan ha fatto suo il vernissage estivo di San Siro contro il Monza, con un 4-1 finale nel quale due giovani di casa rossonera si sono presi il centro della scena, segnando due delle reti realizzate dalla squadra di Pioli. Daniel Maldini e Lorenzo Colombo sono i due ragazzi del giorno. Due nomi già da tempo noti agli addetti ai lavori e ai tifosi milanisti: il primo per ovvie ragioni, trattandosi dell'ultimo rampollo della dinastia che ha fatto grande il Milan; il secondo per le valanghe di gol realizzate nelle giovanili, che lo hanno portato a debuttare in prima squadra nel finale della stagione 2019/20. Ma nel test contro il Monza di Berlusconi e Galliani, e guidato dalla panchina da un altro ex rossonero come Brocchi, i due baby d'oro hanno fatto parlare di sé con una serata da ricordare, sulla quale costruire una stagione importante per le rispettive carriere.

Effetti speciali - Entrambi sul tabellino dei marcatori della gara di San Siro, Maldini jr e Colombo non si sono accontentati di firmare un gol a testa. Entrambi, infatti, hanno aggiunto gli effetti speciali, regalandosi due chicche che avranno esaltato i tifosi rossoneri davanti alla tv. A cominciare è stato il figlio d'arte, che in chiusura del primo tempo è entrato in area dalla sinistra per poi disegnare una parabola morbida quasi dalla linea di fondo, mandando il pallone a baciare la faccia interna del palo opposto per poi terminare la propria corsa in fondo al sacco. La replica di Colombo non si è fatta attendere, ed è arrivata giusto al tramonto del match: un mancino al fulmicotone da fuori area, con palla sotto il sette a ricordare le migliori esecuzioni di Bobo Vieri e Gabriel Batistuta, rispettivamente il profilo al quale il classe 2002 veline accostato più di frequente e l'attaccante che ha da sempre rappresentato una fonte di ispirazione per il bomber di Vimercate.

Rossoneri del futuro - Dopo aver riportato a suon di gol (9 all'attivo per Colombo, 7 per Maldini) la Primavera del Milan nella massima serie giovanile, dominando in lungo e in largo il Girone A del campionato Primavera 2, i due baby terribili un tempo di casa al Vismara hanno tutta l'intenzione di andare alla conquista di San Siro. Certo, serve ben altro rispetto a due reti in un'amichevole, seppure di pregevole fattura, per reclamare un posto tra i grandi. A maggior ragione in un Milan che guarda alla prossima come alla stagione in cui tornare a dare l'assalto alla zona Champions, obiettivo dichiarato dopo la crescita esponenziale sperimentata nella ripartenza post-Covid. Ma è altrettanto sicuro che Daniel e Lorenzo hanno lanciato un segnale, forte e chiaro: tra una dinastia da portare avanti e dei paragoni illustri da confermare, nei loro piani c'è la conquista di un posto al sole nel Milan di domani.