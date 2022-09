Maldini rassicura su Leao: il giocatore vuole restare al Milan (PODCAST)

MilanNews.it

Paolo Maldini ha rilasciato una lunga e bellissima intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul rinnovo di contratto di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, sondato anche da Chelsea e Manchester City, è in scadenza di contratto nel 2024 ma il dirigente rossonero ha parlato per la prima volta in maniera positiva e concreta del prolungamento del classe '99. Un tema delicato che Maldini, insieme alla dirigenza rossonera, vorrà chiudere il prima possibile per rassicurare l'ambiente rossonero e godersi ancora per tanto tempo il fuoriclasse portoghese.

