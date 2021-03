Massara a DAZN: "Siamo molto soddisfatti di Tomori. Trattative per i rinnovi? Dobbiamo ringraziare la società per gli sforzi"

Il DS rossonero Ricky Massara è stato intervistato da DAZN nel prepartita di Milan-Udinese:

La prova del 9? "Una gara importante e delicata contro un avversario forte, ci aspettiamo risposte".

Su Tomori: "Il ragazzo ha dimostrato di essere forte, si è integrato bene. Siamo convinti delle sue qualità, c'è un diritto di riscatto molto alto e valuteremo se andare avanti ma siamo molto soddisfatti del suo impatto finora".

Su Hakan: "La presenza del giocatore non è un segnale particolare, ci parliamo tutti i giorni a Milanello. Stiamo parlando con gli agenti dei giocatori in scadenza per provare a trovare un accordo. In questo momento di crisi dobbiamo ringraziare la società che sta facendo sforzi per trovare un'intesa che speriamo di celebrare presto".

Dispiaciuti per l'infortunio di Ibra? "Vedremo se dovrà stare fuori così a lungo. Siamo tutti dispiaciuti per tutti i giocatori indisponibili, è una stagione così logorante che dobbiamo tenere conto degli infortuni. Siamo preparati per queste evenienze".

Avete visto Ibra a Sanremo? "Ieri sera c'era la partita, abbiamo visto i resoconti di oggi e pare sia stato grande anche sul palco di Sanremo".