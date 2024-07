Mattia Liberali sorprende (quasi) tutti negli USA: Fonseca gli dà spazio

Nelle prime uscite del Milan di Fonseca, tra l'amichevole col Rapid Vienna e l'ultima gara vinta contro il Manchester City, c'è un nome che (più di tutti) ha attirato l'attenzione del pubblico italiano. Stiamo parlando inevitabilmente di Mattia Liberali, schierato dal 1' contro gli austriaci e subentrato a circa mezz'ora dal termine a Bennacer sabato sera (ore italiane).

Sono bastati poco più di 70 minuti per incantare e stupire molti tifosi rossoneri (e non solo) che, a differenza nostra, non conoscono il ragazzo. Liberali ha dato prova, oltre alle evidenti doti tecniche del proprio profilo, anche di una spiccata personalità, chiedendo con insistenza il pallone e tentanto inoltre più di qualche semplice dribbling. Menzioniamo, ad esempio, l'elegante colpo di tacco con cui elude la pressione di Phillips, un calciatore con più di 30 presenze in Nazionale e pagato ben 50 milioni dal club per acquistarlo dal Leeds due anni fa. Insomma, non un giocatore qualunque.

Tutte caratteristiche e qualità che ha dimostrato ampiamente in questi anni di settore giovanile, nei quali si è sempre distinto come uno dei migliori talenti del vivaio rossonero. Insieme chiaramente a Camarda, Comotto e Longoni (ma potremmo citarne anche altri...) appartiene a quella serie di profili su cui il Milan crede fortemente, convinto delle potenzialità di tutti questi ragazzi.

Difficile che Fonseca decida, nonostante le buone prestazioni di queste amichevoli estive, di aggregarlo in pianta stabile con la Prima Squadra. Più naturale, invece, il percorso che proponiamo ormai da mesi: militare con il Milan Futuro in Serie C e porsi, come obiettivo, quello di arrivare un giorno a raggiungere i "piani alti" della Serie A.