Mercato bocciato? Ma se non è stato neanche provato...

Sul mercato estivo (non su quello invernale, in quanto inesistente) del Milan si potrebbe discutere per ore. Per provare a dare ordine ad un pensiero senza che possa essere "interrotto" da precisazioni e domande (sicuramente calzanti) iniziamo a mettere un punto: nell'estate post scudetto Maldini e Massara, perso un mese a causa del tira e molla per il rinnovo contrattuale, e acquisita maggiore autonomia per tutte le faccende dell'area sportiva, si vedono sfuggire l'obiettivo dichiarato (a testimonianza ci sono anche le visite degli agenti a Casa Milan) Sven Botman. L'olandese, tra sorrisi e attese, alla fine ha ceduto alle lusinghe del validissimo (e multimiliardario) progetto del Newcastle, con i rossoneri che non sono riusciti a competere con le possibilità economiche del nuovo "club-stato" di Premier League. E allora parte la caccia a Charles De Ketelaere, visionato da molto tempo e individuato come profilo ideale per dare qualità e talento alla trequarti di Pioli. Trattativa di circa tre settimane, ma alla fine il belga sbarca a Milano per un investimento record di 32 milioni di euro più tre di bonus. Per l'attacco si sceglie di puntare sull'usato sicuro (ma è sicuro?) di Origi, si riscattano Messias e Florenzi e si punta, sfumati sia Renato Sanches che Enzo Fernandez, su Aster Vranckx in prestito dal Wolfsburg. Il mercato chiude con Thiaw a titolo definitivo e Sergino Dest in prestito a causa del brutto infortunio di Florenzi.

Il Milan campione d'Italia quindi sceglie di rinforzarsi con profili giovani, da formare, futuribili e non ancora "pronti", nonostante già un elevato numero di presenze nel calcio dei grandi. Metà stagione dopo, com'è la situazione? Di sicuro non come ci si aspettava.

In Serie A Charles De Ketelaere ha il 36% dei minuti giocati sul totale a disposizione, con il 29% di partite da titolare: 17 presenze totali per 683 minuti. Aster Vrankcx, ha giocato solo il 5% dei minuti a disposizione, mai da titolare. 7 presenze totali per 70 minuti. Malick Thiaw, solo il 9% di minuti giocati di quelli a disposizione con l’11% delle partite da titolare. 5 presenze totali per 142 minuti. Sergino Dest, ha giocato il 21% del minutaggio disponibile, il 12% delle partite da titolare. 8 presenze totali per 324 minuti. Yacine Adli, utilizzato solo per il 6% dei minuti totali, il 5% delle partite da titolare. 4 presenze, per 114 minuti.

In un momento di crisi profonda come questa, con l'allenatore che è arrivato addirittura a sperimentare Messias mezz'ala nel 3-5-2 in un derby, provare a dare fiducia a chi fino ad ora non ne ha avuta, e di conseguenza non ha potuto dare molto alla causa, non sarebbe di certo una brutta idea. Con De Ketelaere in primis, investimento importante su cui l'area tecnica punta tantissimo: anche se il giocatore è in difficoltà, come gli altri nuovi arrivati, è quasi offensivo pensare che possa essere nullo o dannoso come il numero 30 schierato a centrocampo. Mercato bocciato? A malapena è stato provato...