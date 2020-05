Mercato Milan, difesa e fasce: i rossoneri accelerano per Kouassi e puntano Dumfries

Un centrale di difesa e un terzino: gli uomini di mercato del Milan sono al lavoro in vista della campagna acquisti estiva, che si preannuncia particolarmente "calda" e imprevedibile. Come riporta Tuttosport, i rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato e di un esterno di qualità e spinta.

KOUASSI - I vertici di via Aldo Rossi stanno cercando di accelerare per Tanguy Kouassi, giovane difensore di proprietà del Paris Saint-Germain. Non ancora maggiorenne (compirà 18 anni il prossimo 7 giugno), il francese ha già collezionato 13 presenze ufficiali con due gol in Ligue 1. Insomma, un predestinato. Un talento che gli scout del Milan hanno già ampiamente promosso. Il ragazzo, per costo e qualità, rientra nei parametri imposti dal fondo Elliott, ma non sarà facile strapparlo alla concorrenza.

DUMFRIES - Per quanto riguarda i terzini, occhio all’olandese Denzel Dumfries, per il quale sono costanti i contatti con Raiola e il PSV, club proprietario del cartellino. La società di Eindhoven può scendere a 15-17 milioni per il suo gioiello, ma non andrà oltre. Capitolo uscite: il futuro di Calabria e Conti è ancora incerto, mentre non ci sono dubbi sulla permanenza di Theo Hernandez, elemento che il Milan considera incedibile.