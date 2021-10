Mercato Milan, nel mirino Alvarez e Lucca ma non solo: Moncada in missione in Portogallo

È sempre tempo di calciomercato. Ci stiamo avvicinando alla sessione invernale e il Milan, che a gennaio metterà sicuramente mano alla rosa, sta sondando varie piste, sia in Italia che all’estero. La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sulle strategie di mercato del club rossonero, evidenziando i nomi presenti sul taccuino di Maldini e Massara.

Due nomi per l'attacco

Le ultime indiscrezioni rimbalzate dall’Argentina confermano l’interesse per Julian Alvarez, stella ventunenne del River Plate. Restando in attacco, occhio a Lorenzo Luzza, il quale si sta mettendo in bella mostra con la maglia del Pisa e, di recente, anche con la Nazionale Under 21. Gli scout del Milan, guidati dall’attivissimo Geoffrey Moncada, stanno monitorando costantemente il giovane centravanti, nel mirino rossonero ormai da diversi mesi.

Occhi sul campionato portoghese

Stando sempre a quanto riferito dalla Gazzetta, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno concentrando le loro attenzioni sul talenti del campionato portoghese. Ad esempio, piace João Palhinha, 25 anni, punto di forza dello Sporting Lisbona, ma sulla lista c’è anche il nome di Tomas Handel del Vitoria Guimaraes. Infine, fari puntati su altri due ventenni molto gettonati: i centrali Vitinha del Porto e Paulo Bernardo del Benfica.