Messias e il cambio di passo, può essere lui l'ago della bilancia col Napoli

Junior Messias, con Zlatan Ibrahimovic, è sicuramente l'uomo del momento in casa Milan. In queste ultime partite, infatti, è stato uno dei pochi giocatori rossoneri ad avere passo e qualità nelle gambe. Nei 386' minuti disputati in Serie A (che equivalgono a quasi quattro partite intere), il fantasista brasiliano ha messo a referto due gol, uno in più del compagno di reparto, Alexis Saelemaekers (1080' minuti disputati). È ovvio, i due sono giocatori diversi, ma non troppo. A Crotone, infatti, Messias ha ricoperto tantissimi ruoli (eguagliando la duttilità sul campo del belga): dalle incursioni da seconda punta alle geometrie e coperture difensive da centrocampista centrale. Il passo e la resistenza - ed i livelli di intensità offensivi e difensivi - sono pressoché simili, ma a far la differenza è l'incisività negli ultimi 25 metri di campo.

L'ex rossoblu, di fatto, la scorsa stagione è stato uno dei migliori dribblatori del nostro campionato, segnando ben nove gol in 36 partite. Una media di una rete ogni quattro match, impressionante. Ed è proprio questa continuità che sta portando il brasiliano ad essere uno degli uomini più importanti di Pioli. Le assenze di Leao e Rebic, naturalmente, stanno aumentando le sue chance di partire da titolare, visto che il tecnico del Diavolo è chiamato ad una continua rotazione tra lui, il belga, Diaz e Krunic. Ma, al momento, è proprio il nativo di Ipatinga ad essere il protagonista assoluto sul palco dei trequartisti.

E col Napoli, domenica, Junior dovrà essere ancora più decisivo. Con la possibile assenza di Mario Rui sulla sinistra, infatti, Messias dovrà colpire Malcuit a passi di danza, dato che la superiorità tecnico-tattica, da quel lato - a prescindere dall'avversario - è netta. È lì che il Milan dovrà fare la partita. Ed è lì che si deciderà una delle gare più importanti di questo campionato. L'uomo più in forma della squadra rossonera dovrà essere il trascinatore in questi ultimi due chilometri di Serie A. La trequarti di Pioli, ora, è tutta nelle mani del Piccolo Messia.