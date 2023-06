Mezza Europa su Arda Guler, Milan compreso: il progetto dei rossoneri per il turco può fare la differenza

MilanNews.it

Real Madrid, Milan, Barcellona, Lispia, Dortmund, Benfica, Liverpool, Ajax, PSG, Siviglia, Salisburgo. Quando si legge, da più fonti e a più riprese, che (almeno) queste sono le squadre su un ragazzo del 2005 allora non si può far altro che drizzare le antenne e capire di chi si sta parlando. L'oggetto del desiderio è Arda Guler, vero e proprio gioiello del Fenerbahce.

La concorrenza spietata ovviamente già rende la possibile operazione molto complicata, e a questa difficoltà si deve aggiungere la situazione procuratori/famiglia: il costo del cartellino è irrisorio (circa 17 milioni di euro) per il valore del calciatore, soprattutto se rapportato ai prezzi del mercato attuale, a cui però vanno aggiunte le cospicue commissioni richieste dalla famiglia, con il papà in particolare che cura gli interessi del giovane turco. Soldi e non solo, perché poi il calciatore andrà convinto dal punto di vista progettuale e sportivo: Arda è ben consapevole del suo talento e sa anche che a questo punto della sua carriera è inutile fare chissà che grande salto per poi andare a scaldare qualche panchina dorata: vuole giocare titolare e vuole essere protagonista nella sua prossima squadra.

E allora, facendo finta che il fattore economico sia poco rilevante (il Milan ci sta comunque lavorando), come può la squadra di mister Pioli convincere Arda Guler? In Italia, tempo di adattamento fisiologico permettendo, i rossonero possono promettergli un ruolo da assoluto protagonista in almeno due ruoli. Nel 4-2-3-1 può ricoprire il ruolo di trequartista, mentre, anche meglio, nel 4-3-3 gli si potrà dar spazio largo a destra in avanti: è lì che Arda ha giocato principalmente quest'anno, nella stagione di una prima consacrazione a livelli alti tra i professionisti.

La verità è che il ruolo è sì un discorso importante, ma, citando mister Pioli, al Milan servono calciatori intelligenti e forti. Due definizioni quasi banali, ma vedendo giocare Guler di banale non c'è nulla. Impressiona, ovviamente anche per la giovane età, la grande qualità e la personalità che mette in tutte le sue giocate. Controllo di palla calciatore potenzialmente d'elite, ottimo dribbling nello stretto, visione di gioco e ottima lettura degli spazi: deve lavorare sul fisico, nonostante sia alto 176 cm, e sull'intensità continua da avere per tutta la partita, ma la base di partenza è già incredibilmente ottima. Se si volesse azzardare un paragone, ben sapendo che spesso sono solo "giochi" che lasciano il tempo che trovano, per eleganza, leggerezza e brillantezza può ricordare il primo Paulo Dybala visto a Palermo.

In un momento mediatico piuttosto complicato sarebbe quasi da irresponsabili buttare in pasto dei tifosi un altro, l'ennesimo nome, ma la verità è che (qui la nostra anticipazione) il Milan, soprattutto nella figura di Moncada, apprezza tantissimo il calciatore turco, ben sapendo comunque delle difficoltà oggettive, date da concorrenza e costi delle commissioni, che ci sono per arrivare al ragazzo. I contatti sono comunque continui, la sensazione è che a giorni si capirà se il Milan avrà fatto le mosse giuste per affondare il colpo in modo definitivo.