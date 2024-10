Mike Maignan, un capitano naturale. Sia con la fascia che senza

vedi letture

Quasi a sorpresa, nel match contro l’Udinese Paulo Fonseca, in assenza di Calabria e Theo Hernandez ha affidato la fascia da capitano al portierone francese Mike Maignan. Prima volta per il numero sedici del Milan, che da anni oramai è un leader sia in campo, dove è quasi sempre uno dei migliori, che negli spogliatoi.

Contro i friulani, Maignan ha effettuato una gara senza particolari affanni, come riportato anche nelle pagelle del collega Pietro Mazzara: “MAIGNAN 6.5: alla prima da capitano, fa il leader. Soprattutto quando il Milan rimane in 10, non sbaglia una comunicazione con il resto del reparto ed è decisamente efficace nelle uscite alte, dove toglie ansie a tutti.”

Terzo clean sheet stagionale per Maignan dopo Venezia e Lecce. Meglio di lui al momento solo Vasquez dell’Empoli e Di Gregorio della Juventus.

Maignan alla sua quarta stagione con il Milan ormai è un punto di riferimento per tutto lo spogliatoio, sia con la fascia di capitano al braccio, come contro l’Udinese, che senza. Guida la difesa (e non solo) senza sbavature, è attento quando è chiamato in causa e nelle uscite non ha paura di niente e nessuno e ci aggiungiamo anche che con i piedi è uno dei migliori. Il suo rinnovo di contratto sembra sempre più vicino e i rossoneri possono contare su uno dei migliori portiere al mondo e titolare anche della nazionale francese.

di Valentino Cesarini