Milan, 25 partite stagionali e 23 infortuni sofferti. C'è un problema?

In questa stagione il Milan ha giocato finora 25 partite: 21 di Serie A, 3 di Coppa Italia e 1 di Supercoppa Italiana. I rossoneri, rispetto agli anni passati, non partecipano a nessuna competizione europea e quindi, di norma, hanno a disposizione la settimana "lunga" per allenarsi e recuperare al meglio. Nonostante questo gli infortuni ed i problemi fisici sono stati un tema ricorrente quest'anno: tolti i problemi di Rabiot, Pulisic e Athekame in nazionale, i tre sono stati fuori circa un mese, il resto dei guai fisici sono arrivati tra Milanello e i campi di Serie A.

23 infortuni sofferti in 25 partite stagionali è un dato che dovrebbe far scattare qualche campanello d'allarme, soprattutto se l'anno prossimo, come sembra, si tornerà a giocare in Europa e quindi ogni tre giorni. Di seguito la lista completa con tutti gli infortuni della stagione 2025/26 e i rispettivi tempi di recupero.

GLI INFORTUNI NELLA STAGIONE 2025/26

1. Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto, 17 giorni out durante l'estate

2. Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto al 25 settembre, 39 giorni out e 5 partite saltate

3. Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto al 30 ottobre, 63 giorni out. Per ora 9 partite saltate

4. Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre, 4 giorni out

5. Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre al 23 settembre, 9 giorni out ed 1 partita saltata

6. Tomori - Risentimento aduttore destro - dal 28 settembre al 3 ottobre, 5 giorni out

7. Saelemaekers - Lesione flessore destro - dall’11 ottobre al 18 ottobre, 7 giorni out

8. Estupinan - Problema alla caviglia - dall’11 ottobre al 30 ottobre, 19 giorni out e 3 partite saltate

9. Pulisic - Lesione bicipite femorale coscia destra - dall’11 ottobre al 5 novembre, 25 giorni out e 4 partite saltate

10. Rabiot - Lesione soleo sinistro - dal 16 ottobre al 18 novembre, 33 giorni out e 5 partite saltate

11. Loftus-Cheek - Affaticamento muscolare - dal 18 ottobre al 27 ottobre, 9 giorni out e 2 partite saltate

12. Nkunku - Problema alluce - dal 16 ottobre al 23 ottobre, 7 giorni out e 1 partita saltata

13. Leao - Problema all’anca - dal 28 ottobre al 30 ottobre, 2 giorni out

14. Tomori - Problema al ginocchio - dal 28 ottobre al 1 novembre, 4 giorni out

15. Gimenez - Problema alla caviglia e operazione in artroscopia - dal 28 ottobre

16. Athekame - Problema al soleo del polpaccio - dal 22 novembre all’11 dicembre, 20 giorni out e 4 partite saltate

17. Pulisic - Affaticamento muscolare - dal 26 novembre al 3 dicembre, 7 giorni out e 1 partita saltata

18. Fofana - Fastidio muscolare - dal 3 dicembre al 18 dicembre, 15 giorni out e 4 partite saltate

19. Pulisic - Febbre - 7 e 8 dicembre, 1 giorno out

20. Leao - Problema all’adduttore - dall’8 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026, 24 giorni out e 3 partite saltate

21. Gabbia - Trauma iperestensivo al ginocchio - dal 14 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026, 18 giorni out e 2 partite saltate

22. Nkunku - Problema alla caviglia - dal 1 gennaio 2026 al 9 gennaio 2026, 9 giorni out e 2 partite saltate

23. Pavlovic - Taglio all’arcata sopracciliare, 9 punti di sutura - dal 12 gennaio 2026 al 16 gennaio 2026, 4 giorni out e 1 partita saltata