Milan a caccia del 10. De Ketelaere e Zaniolo: in due per un posto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Facciamo un punto sul mercato: per Origi ci siamo, nei prossimi giorni le visite mediche e la firma sul contratto. Il belga sta recuperando da un piccolo infortunio e non vede l'ora di cominciare questa sua nuova avventura in rossonereo. Continuano i contatti per Renato Sanches e Botman del Lille, obiettivi principali per rinforzare centrocampo e difesa. Per il portoghese l'accordo sembra essere ad un passo, mentre per l'olandese manca ancota qualcosa. Piace molto Noa Lang del Brugge per la trequarti, ma il Milan è a caccia di un numero 10: i nomi sono quelli di Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo.

Gradimento di Maldini e Massara

Entrambi i giocatori piacciono molto a Paolo Maldini e Ricky Massara, che vuole puntare su un trequartista forte, giovane, di prospettiva e soprattutto di qualità, che è mancata quest'anno soprattutto nella trequarti - escluso Leao. Per De Ketelaer e Zaniolo, però, le cifre sparate sono molto alte: come scrive Tuttosport questa mattina, per il belga la cifra si avvicina ai 40 milioni di euro, mentre per il classe '99 la Roma ha fatto una valutazione di 60 milioni. Cifre spropositate per il progetto rossonero.