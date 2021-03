Milan, a Manchester toccherà ancora a Leao: la sua velocità può essere l'arma in più

Il Milan volerà domani pomeriggio a Manchester in vista del match di Europa League del giorno successivo contro lo United. E lo farà ancora in piena emergenza infortuni: l'unico sicuro di recuperare è Tonali, ci sono poi buone chance per vedere tra i convocati anche Theo Hernandez che oggi si è allenato in gruppo, mentre gli altri resteranno ancora ai box. In particolare, Stefano Pioli avrà a disposizione un solo centravanti, cioè Rafael Leao, mentre dovrà rinunciare ancora sia ad Ibrahimovic che a Mandzukic.

PUNTO DI FORZA - Contro lo United, a guidare l'attacco milanista toccherà quindi ancora al giovane portoghese che è vero che non sta attraversando un grande momento di forma (non segna in partite ufficiali dal 9 gennaio), ma ha le caratteristiche giuste per mettere in difficoltà la difesa inglese: uno dei punti di forza di Leao è infatti la sua velocità, con la quale potrebbe creare grossi problemi ai non rapidissimi centrali dei Red Devils.

GIUSTO ATTEGGIAMENTO - Ovviamente sarà fondamentale per Rafael scendere in campo con il giusto atteggiamento: lui per primo infatti deve essere convinto di poter fare bene e di poter essere una spina nel fianco della difesa dello United che in questa stagione ha già dimostrato più volte di non essere insuperabile. Senza Ibra e Mandzukic, a cui si aggiunge anche l'assenza di Calhanoglu, tutto il peso dell'attacco rossonero sarà sulle spalle di Leao che avrà la grande chance di dimostrare di non essere solo un potenziale talento.