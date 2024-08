Milan a scuola di serbo: Pavlovic più Jovic. Sogno tripletta con Samardzic

Fino all'arrivo di Marko Lazetic a Milanello nel gennaio del 2002, il Milan non aveva mai avuto un calciatore serbo in rosa nella sua storia ultracentenaria. Oggi, due anni e mezzo dopo, il contingente in arrivo da Belgrado nella traiettoria rossonera si è quadruplicato. Strahinja Pavlovic, centrale difensivo di cui il Diavolo ha ufficializzato l'acquisto in questa settimana, è il quarto giocatore del Milan proveniente dalla Serbia. E da qui al 30 agosto, giorno in cui chiuderà il mercato, non è detto che non ci possa essere spazio per il quinto...

Mercato serbo

Il calciomercato rossonero quest'anno sta procedendo un po' a rilento, con i rossoneri che hanno di fatto completato due acquisti e hanno rinnovato il contratto a due giocatori: Alex Jimenez e Luka Jovic, quest'ultimo - guarda caso - serbo. E anche tra i giocatori che hanno salutato Milanello ce ne sono stati due originari della Serbia: Jan-Carlo Simic è stato ceduto all'Anderlecht dopo che il giovane aveva richiesto spazio e minuti in campo, Marko Lazetic è stato girato in prestito al Backa Topola in patria. Con l'arrivo di Strahinja Pavlovic, invece, il Milan crede di aver messo a posto la difesa, mettendo a disposizione di Fonseca un profilo e delle caratteristiche inedite nel reparto difensivo del Diavolo. L'ex Salisburgo ha una fisicità imponente: è alto 194 centimetri e ha una corporatura molto grossa il che lo rende letteralmente un muro per i difensori avversari. Nonostante la mole è un calciatore che dispone di ottima velocità e che ha capacità nell'impostazione. E quest'ultima è l'altra novità: un difensore mancino che offrirà soluzioni differente alla manovra milanista.

Il tris è servito?

Oggi, dunque, il Milan conta nella sua rosa due serbi: Pavlovic e Jovic. L'attaccante si è meritato la riconferma dopo un ottimo anno da comprimario, ruolo al quale sarà chiamato anche in questa stagione. Per lui però potrebbero aprirsi anche le porte della cessione, nel caso in cui il club puntasse su un nuovo vice-Morata e non voglia tenersi tre giocatori nello stesso reparto. Questo però si valuterà in quest'ultimo mese di mercato. E sempre in questa seconda parte di trattative, il Milan valuterà e monitorerà la situazione Lazar Samardzic, un nuovo portabandiera della Serbia che fa gola ai rossoneri. Un centrocampista e trequartista che nelle ultime due stagioni ha dimostrato le sue qualità con la maglia dell'Udinese e che già due volte è stato a un passo da una big: l'Inter l'estate scorsa, il Napoli a gennaio. A Fonseca piace il giocatore e il ragazzo non rifiuterebbe la proposta di un club con il Milan. Sarà necessario, per i dirigenti di via Aldo Rossi, capire quali margini di manovra ci saranno in un'ipotetica trattativa con il club friulano che sicuramente non farà partire il giocatore per meno di 20 milioni. In aggiunta ci sarà anche da risolvere la questione contrattuale con il padre-agente, dimostratosi un osso duro.