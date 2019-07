Milan, alla scoperta di Rafael Leao: tecnica, rapidità e fisico, in attacco sa fare tutto

Dopo lo sbarco di ieri a Milano e una lunga visita a Casa Milan per sistemare gli ultimi dettagli, Rafael Leao è pronto oggi a diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero: non appena terminerà la visite mediche alla Madonnina e avrà ottenuto l'idoneità, il portoghese si recherà infatti in via Aldo Rossi per firmare il suo nuovo contratto quinquennale con il club milanista. Prima di unirsi al gruppo di Marco Giampaolo, Leao godrà però ancora di qualche giorno di vacanza.

CARRIERA - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto questa mattina un bel profilo dell'attaccante portoghese: cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, ha debuttato in prima squadra il 12 ottobre 2017 in Coppa di Portogallo, andando subito in gol. L'11 febbraio ha invece fatto il suo esordio in Primeira Liga, mentre la prima rete in campionato è arrivata il 2 marzo contro il Porto. Leao si è poi trasferito la scorsa in Francia, dove, con la maglia del Lille, ha segnato 8 reti in 22 partite.

CARATTERISTICHE - Leao è un destro naturale molto abile nel dribbling e molto veloce, che sa ricoprire ogni ruolo in attacco: sa infatti muoversi bene da centravanti, da seconda punta e all'occorrenza è in grado di fare anche l'attaccante esterno. Il portoghese è dotato poi anche di grande fisicità (è un metro e ottantotto per ottanta chili) che gli permette di farsi sentire anche in area di rigore. Al Milan non vedono l'ora di scoprirlo e di goderselo al fianco o anche al posto di Piatek nel reparto offensivo milanista.