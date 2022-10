Milan, ascolta Tonali: trasforma la rabbia in energia positiva. Ora testa al campionato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dobbiamo essere forti e trasformare questa rabbia in energia positiva": queste le parole dopo Milan-Chelsea di Sandro Tonali, anche lui furioso per il pessimo arbitraggio di Siebert nella sfida di ieri sera a San Siro. Il rigore, con conseguente espulsione di Tomori, era assolutamente inesistente e questo errore arbitrale ha condizionato la partita. Ma ormai fa parte del passato e a Milanello, come ha spiegato anche il numero 8 rossonero, devono essere bravi a trasformare questa rabbia in energia positiva in vista dei prossimi match.

TESTA AL CAMPIONATO - Prima dell'impegno di Champions League contro la Dinamo Zagabria passeranno due settimane, quindi ora è il momento di tornare a pensare al campionato. Le prossime due sfide che attendono il Milan sono quelle contro Verona e Monza, due gare sulla carta abbordabili, ma allo stesso piene di insidie. L'Hellas, per esempio, sta cambiando allenatore e quella contro i rossoneri sarà proprio la prima partita del nuovo tecnico, il quale potrebbe dare una nuova vitalità alla squadra gialloblù.

MASSIMA ATTENZIONE - In questo senso, un esempio perfetto è proprio il Monza, che dopo l'esonero di Stroppa e l'arrivo in panchina di Palladino è reduce da tre vittorie di fila contro Juventus, Sampdoria e Spezia. Massima attenzione dunque, ma se il Milan fa il Milan ce n'è poco per nessuno in Italia. La speranza di Stefano Pioli è di recuperare anche qualche infortunato nei prossimi giorni, come per esempio Kjaer e Maignan, che potrebbe essere pronti proprio per il match casalingo contro il Monza di Berlusconi e Galliani.