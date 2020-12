Milan, attacco baby a Praga: Colombo punta, Daniel Maldini avanti nel ballottaggio con Diaz

Riecco Lorenzo Colombo. Di nuovo dall’inizio, a guidare il "suo" Milan là davanti, proprio come a inizio stagione, quando l’emergenza in attacco gli ha spianato la strada in prima squadra. E lui, centravanti di belle speranze con tanta voglia di sfondare, si è fatto trovare pronto, contribuendo alla qualificazione alla fase a gironi di Europa League e alle prime vittorie in campionato.

TANDEM DAL VIVAIO - Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, questa sera, contro lo Sparta Praga, Colombo avrà una nuova occasione per sciogliere un po’ le gambe dopo le tante panchine e confermare le sue qualità. E al suo fianco (o meglio, qualche metro più indietro) potrebbe ritrovarsi l’amico Maldini. Mister Pioli, infatti, sta pensando di concedere una chance anche a Daniel, il quale potrebbe relegare in panchina Diaz (il ballottaggio è ancora in corso).

GIOVANI ALL’ATTACCO - Per Maldini vale lo stesso discorso di Lorenzo: gli spazi sono pochi (sulla trequarti c’è grande abbondanza, tra il titolare Calhanoglu e lo stesso Brahim) e occorre aver pazienza, attendere la propria occasione e provare a sfruttarla. Insomma, un 19enne e un 18enne a comporre l’asse centrale dell’attacco rossonero: la linea verde del Milan sempre in primo piano.