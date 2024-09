Milan, attenzione al Bayer Later-kusen: dall'anno scorso 12 partite decise oltre il 90'

C'era una volta il Bayer Never-kusen, a evidenziare l'incapacità di una squadra di alto livello a vincere un solo titolo. L'era pre-Alonso del resto recitava solo una Coppa UEFA nel 1988 e una Coppa di Germania nel 1993. La stagione che rende meglio di altre l'idea del "mai una gioia" è la stagione 2001/02 dove guidati da Klaus Toppmoller le "aspirine" fanno il triplete al contrario: in testa al campionato, la squadra perde a Norimberga alla penultima giornata e si fa superare dal Borussia Dortmund e perderà il titolo per un solo punto. In Coppa di Germania arriva il ko in finale contro lo Schalke (4-2), infine arriva contro ogni pronostico alla finale di Champions League, perdendola a Glasgow contro il Real Madrid per "colpa" di un gol capolavoro di Zinedine Zidane.

L'avvento di Xabi Alonso ha cambiato tutto, togliendo alla squadra l'etichetta di squadra perdente e facendolo nel modo più dominante possibile: vittoria in Bundesliga da imbattuto, il Leverkusen si è ripetuto in Coppa di Germania mentre in Europa League si è arreso solo in finale. Ciò che ha colpito della squadra, al di là dell'evidente qualità di gioco espressa, è come sia stata in grado di ribaltare situazioni praticamente compromesse con una frequenza inusuale. Innumerevoli le partite decise negli ultimi minuti, ma è ancor più impressionante vedere come il verdetto di una gara ormai decisa è stato cambiato nei minuti di recupero. Consapevolezza delle proprie qualità, mentalità e alternative di spessore spiegano le ragioni. Riportiamo di seguito tutte le partite cambiate dopo il 90'. Tanto basta per dare un nuovo soprannome alla squadra: Bayer Later-kusen.

15 settembre 2023, Bayern - Leverkusen 2-2 - Palacios al 90'+4

9 novembre 2023, Qarabag - Leverkusen 0-1 - Boniface al 90'+3

13 gennaio 2024, Augsburg - Leverkusen 0-1 - Palacios al 90'+4

20 gennaio 2024, Lipsia - Leverkusen 2-3 - Hincapié al 90'+1

7 marzo 2024, Qarabag - Leverkusen 2-2 - Schick al 90'+2

14 marzo 204, Leverkusen - Qarabag 3-2 - Schick al 90'+3 e al 90'+7

30 marzo 2024, Leverkusen - Hoffenheim 2-1 - Schick al 90'+1

21 aprile 2024, Dortmund - Leverkusen 1-1 - Stanisic al 90'+7

27 aprile 2024, Leverkusen - Stoccarda 2-2 - Andrich al 90'+6

9 maggio 2024, Leverkusen - Roma 2-2 - Stanisic al 90'+7

23 agosto 2024, Gladbach - Leverkusen 2-3 - Wirtz al 90'+11

22 settembre 2024, Leverkusen - Wolfsburg 4-3 - Boniface al 90'+3