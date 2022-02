Milan, Bennacer giganteggia in mezzo al campo: l'algerino corre veloce anche verso il rinnovo

Fra i migliori in campo nelle fila del Milan nel match di ieri contro la Sampdoria dell’ex Marco Giampaolo, c’è sicuramente Ismael Bennacer. Il folletto rossonero, pur essendo alto ‘solo’ 175 centimetri e minuto fisicamente rispetto sia ai suoi compagni che agli avversari di reparto (vedi per esempio Morten Thorsby e Albin Ekdal), ha giganteggiato a centrocampo. Padrone indiscusso della mediana, Bennacer ha poi lasciato spazio a Rade Krunic al minuto 75. Con Franck Kessie che potrebbe essere schierato sempre più spesso sulla linea dei trequartisti, l’algerino si riprenderebbe con certezza il posto da titolare davanti la difesa, al fianco di Sandro Tonali. Le mancate soddisfazioni calcistiche della Coppa d’Africa (la sua Algeria non ha nemmeno superato il girone) sono un ricordo già lontano e assorbito. Bennacer ora è concentrato sul Milan, sulla lotta per le prime posizioni in campionato e sul rinnovo di contratto che lo legherà anche per i prossimi anni al club di via Aldo Rossi.

QUESTIONE RINNOVO

Sono 28 per ora le presenze del numero 4 rossonero in stagione fra campionato, Champions League e Coppa Italia, quasi tutte di buon livello. Per questo motivo la dirigenza rossonera è intenzionata a puntare su di lui anche per le stagioni a venire. Bennacer è infatti prossimo a trovare un accordo con Paolo Maldini e i suoi collaboratori per rinnovare il contratto con il Milan, sulla base di circa 3 milioni di euro all’anno. Anche per lui, come già avvenuto per Theo Hernandez, il prolungamento sarà fino al 2026. La dirigenza sta chiudendo un altro importantissimo rinnovo per il presente e per il futuro del Diavolo.