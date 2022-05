Milan, Bennacer punta al rientro dal primo minuto contro il Verona. Kessie verso la trequarti

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutte le energie e gli sforzi, fisici e mentali, del Milan sono rivolti alla sfida di domenica sera a Verona contro l’Hellas. Passo dopo passo i rossoneri devono affrontare le ultime 3 sfide di campionato lasciando da parte la pressione e giocando come hanno fatto per gran parte di questa stagione, cioè bene. Mister Stefano Pioli sta lavorando sodo in quel di Milanello cercando di far arrivare la squadra carica al punto giusto per l’appuntamento di questo weekend.

CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Ci sono ancora un paio di giorni di allenamenti prima del match, ma si può già abbozzare una probabile formazione. La novità più grande sarà il rientro in campo dal primo minuto di Ismael Bennacer. Dopo i pochi minuti disputati contro la Fiorentina, l’algerino tornerà dal primo minuto a fianco di Sandro Tonali in mediana. Franck Kessie invece agirà sulla trequarti. L’ivoriano è in vantaggio su Diaz per una maglia da titolare. L’altro dubbio – come spesso accade – riguarda la fascia destra. Il ballottaggio è fra Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Il resto della squadra è fatto, con Rafael Leao a sinistra e Olivier Giroud al centro. Zlatan Ibrahimovic è pronto a dara il suo contributo a gara in corso. La difesa invece, nonostante le diffide di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, non dovrebbe essere totccata, anche perché persino Alessio Romagnoli è a rischio squalifica. I terzini saranno Davadi Calabria e Theo Hernandez, mentre in porta ovviamente ci sarà Mike Maignan.

IL MATCH

La partita sarà arbitrata da Daniele Doveri della sezione di Roma 2. Con Doveri arbitro il Milan ha uno score di 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte nei 24 precedenti. Il fischietto classe 1977 sarà coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Marco Bresmes. Al VAR ci sarà Gianluca Aureliano. Detto ciò, i rossoneri potranno contare sull’apporto di ben 16.000 tifosi, che raggiungeranno il Veneto per sostenere la squadra in una delle trasferte più insidiose del campionato.