Milan, Biglia è quasi pronto a rientrare: Gattuso riavrà il faro del suo centrocampo alla ripresa del campionato

Rino Gattuso può finalmente tornare a sorridere perchè piano piano sta recuperando tutti gli infortunati. Uno dei prossimi a rientrare sarà Lucas Biglia, ai box da novembre dopo l'operazione in Finlandia per risolvere un problema al polpaccio: l'argentino sarebbe dovuto rientrare dopo quattro mesi, ma ha accelerato i tempi di recupero e dovrebbe rivedere il campo già a fine gennaio.

METRONOMO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Biglia sarà pronto per la ripresa del campionato in programma il 21 gennaio sul campo del Genoa. Il suo recupero è fondamentale per Gattuso, il quale tornerà ad avere a disposizione il faro del suo centrocampo, cioè colui che è in grado di dare i tempi perfetti alla manovra milanista. Il tecnico milanista, dopo l'infortunio di Lucas, è stato costretto a cambiare modulo e ad affidarsi ad una mediana tutta fisica con Kessie e Bakayoko, ma presto potrà tornare a giocare con il suo modulo preferito, cioè il 4-3-3.

QUASI PRONTO - Biglia è quindi quasi pronto, manca davvero poco al suo rientro in campo: il polpaccio non crea più alcun fastidio e per questo motivo il metronomo argentino corre senza problemi verso il ritorno sul terreno di gioco. L'infortunio e l'operazione sono ormai solo un brutto ricordo e anche Gattuso può tornare sorridere perchè a breve potrà contare nuovamente su uno dei giocatori imprescindibili del suo Milan.