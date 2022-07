Milan, buona la prima di Aldi: il francese subito nel vivo del gioco di Pioli

MilanNews.it

Una partita contro una squadra di eccellenza può dire poco, ma qualche assaggio di Yacine Adli i tifosi rossoneri lo hanno avuto nella prima amichevole estiva del Milan di ieri contro il Lemine Almenno. Il francese, uno dei volti nuovi della rosa milanista per la stagione 2022-2023, era certamente l'osservato speciale e ha lasciato una buona impressione nella sua prima partita con la maglia del Diavolo.

BUONA LA PRIMA - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Adli è apparso fin da subito nel vivo del gioco di Pioli: l'ex Bordeaux ha giocato tanti palloni, si è mosso parecchio, ha svariato su tutto il fronte offensivo e ha messo in mostra una buona tecnica di base e letture di gioco interessanti. Il francese non ha segnato, ma è entrato in due delle tre reti messe a segno dal Milan nel primo dei tre tempi da 20 minuti. Yacine parla in italiano con i compagni di squadra e questo lo sta certamente aiutando ad ambientarsi in fretta. Nella scorsa stagione, Adli ha dichiarato di aver seguito molte partite del Milan di Pioli, durante le quali ha studiato i movimenti e le giocate del 4-2-3-1 rossonero.

NUOVI TEST - Ovviamente il test di ieri è stato poco indicativo, servono certamente gare contro avversari più forti per capire il reale valore del giovane francesino. Già sabato nel match contro il Colonia, valido per la Telekom Cup, potranno certamente emergere indicazioni più significative, ma i primi passi in rossonero di Adli fanno ben sperare per il futuro.