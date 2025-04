Milan, buone notizie dall'infermeria: Maignan titolare già domani, ok anche Gimenez. Walker rientrerà nel derby

Alla fine ad avere la meglio è stata la voglia di tornare subito in campo di Mike Maignan: il francese, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, ha spinto per accelerare i tempi di recupero dopo il trauma cranico rimediato una settimana fa a Udine e domani sera, salvo sorprese, sarà regolarmente tra i pali della porta rossonera nella sfida casalinga contro l'Atalanta.

MAIGNAN TITOLARE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che inizialmente, anche solo per precauzione dopo il brutto trauma cranico, sembrava che Maignan fosse destinato a rientrare direttamente mercoledì nel derby di Coppa Italia con l’Inter, ma è stato lo stesso portiere a spingere per tornare in campo. Alla fine ha quindi prevalso la sua ferma volontà di rientrare subito così da lasciarsi definitivamente alla spalle tutto quello che è successo a Udine a causa del violento scontro con il compagno di squadra Jimenez.

GIMENEZ E WALKER - Ma ieri non sono arrivate da Milanello buone notizie solo da Maignan perchè, oltre al francese, anche Santiago Gimenez, che ieri ha festeggiato il suo 24° compleanno, è tornato ad allenarsi in gruppo e farà quindi parte anche lui della lista dei convocati di Sergio Conceiçao per l'Atalanta (partirà dalla panchina). Kyle Walker, operato dieci giorni fa per la rottura del gomito, è invece in via di guarigione: il terzino inglese voleva già tornare contro i bergamaschi, ma per precauzione è più probabile che sia a disposizione solo dal derby di Coppa Italia in poi.