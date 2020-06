Milan, c'è la Roma nel mirino di Ibra: lo svedese in gruppo la prossima settimana

Nel mirino di Zlatan Ibrahimovic, c'è una data ben precisa: 28 giugno, cioè il giorno in cui si giocherà Milan-Roma a San Siro. Lo svedese, che ieri si è sottoposto ad un visita di controllo al polpaccio infortunato che ha confermato che il recupero procede bene, ha fretta di tornare in campo e punta a farlo contro i giallorossi nella prima gara casalinga dei rossoneri dopo la sosta forzata per l'emergenza coronavirus.

NESSUN RISCHIO - Il giocatore sperava di essere in campo già per la sfida di lunedì in casa del Lecce, ma il recupero per quella partita è davvero impossibile. E così Ibra, che in questi giorni aumenterà i carichi di lavoro prima di tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana, ha spostato il suo mirino sulla partita successiva. Ovviamente, lo svedese sarà in campo solo se starà bene e se non ci saranno rischi, altrimenti rientrerà con più calma (il primo luglio contro la Spal o il 4 contro la Lazio).

FUTURO - Il centravanti milanista ha grande voglia di giocare e di aiutare il Milan a tornare in Europa, nonostante il suo addio a fine stagione sia già scritto. Questo non deve comunque stupire visto che Ibra è sempre stato un grande professionista e anche questa volta darà il 100% quando scenderà il campo. Poi a fine campionato tirerà le somme e deciderà il suo futuro che, salvo clamorose sorprese, sarà lontano da Milanello.