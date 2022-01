Milan, Calabria c'è... finalmente! Un ritorno che sposta: è tutta una questione di meccanismi

Un ritorno che sposta... in senso positivo, sia chiaro. Perché Davide Calabria non è un semplice terzino: è un pilastro del Milan, un capitano aggiunto, un "senatore" della squadra, nonostante i suoi 25 anni (compiuti da poco, tra l’altro). Insomma, un giocatore che incide, che fa spesso la differenza, che ci mette l’anima. Che sposta, appunto!

Con Davide è un’altra storia

Florenzi è in crescita (si è tolto anche la soddisfazione del primo gol in rossonero nell’ultima gara del 2021 giocata a Empoli) e Kalulu si è sempre dimostrato all’altezza, ma con Calabria in campo, inutile girarci intorno, è tutta un’altra musica. Davide conosce alla perfezione i meccanismi di Pioli, perché è lui stesso a essere un ingranaggio importante. È un legittimo "intoccabile", uno di quelli che, quando c’è, gioca!

Titolare già giovedì?

Dopo settimane e settimane di stop (forzato, ovviamente), Calabria è pronto a riprendersi la fascia destra. Si è lasciato alle spalle l’infortunio, ha ricaricato le pile e ora si candida a una maglia da titolare già contro la Roma, primo appuntamento rossonero del 2022. Non è al cento percento, non può esserlo dopo una sosta ai box così lunga, ma ha le qualità e l’esperienza giuste per sopperire a una condizione non ancora ottimale. Come detto, è una questione di meccanismi, di peso. Perché Calabria, dicevamo, sposta, anche quando non è al top.