Milan, cambiare modulo non basta per uscire dalla crisi: serve soprattutto un cambio di atteggiamento

© foto di DANIELE MASCOLO

Per provare ad uscire dal momento di crisi del suo Milan, Stefano Pioli sembra deciso a cambiare modulo a partire dal derby di domenica: il tecnico rossonero abbandonerà il 4-2-3-1 e passerà ad un 4-3-3 o ad 3-5-2. L'obiettivo è quello di avere in campo una squadra più solida, compatta e che conceda meno agli avversari.

CAMBIO DI ATTEGGIAMENTO - Il cambio di modulo è certamente un ottimo punto di partenza, ma non può bastare al Milan per uscire dal momento difficile: serve infatti anche un cambio di approccio e atteggiamento per cambiare rotta e tornare la squadra di qualche mese fa. Domenica nel derby, il Diavolo dovrà scendere in campo con orgoglio e senza paura, altrimenti il rischio di una nuova sconfitta è dietro l'angolo. Oltre che tatticamente, Pioli dovrà dunque lavorare tanto anche sulla testa dei suoi giocatori.

GIOCHI ANCORA APERTI - Il Milan che si è visto a gennaio è lontanissimo parente della squadra che dal lockdown 2020 in poi è cresciuta fino ad arrivare a laurearsi Campione d'Italia. Sembrano passati anni da quel giorno a Reggio Emilia e invece sono passati solo pochi mesi. Nonostante le ultime settimane molto deludenti, i giochi sono ancora aperti, con la zona Champions vicinissima e un ottavo di Champions League contro il Tottenham ancora da giocare. Ma per ottenere qualcosa di positivo, servirà un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello visto nel mese di gennaio.