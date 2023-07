Milan-Chaka Traore, la storia continua. Ecco il piano di crescita dell'ivoriano

MilanNews.it

Il Milan e Chaka Traore vanno avanti assieme. Il talento della Primavera rossonera di Mister Abate ha firmato il contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2028. Un rinnovo che vale tanto per il club, ma anche per il valore del giocatore: le qualità tecniche dell'esterno offensivo, che ha fatto la fortuna della Primavera grazie alle sue giocate e a suoi numeri - 8 gol e 6 assist in 30 partite tra Primavera 1 e Youth League -, portando, assieme alla squadra, il Milan in semifinale della massima competizione europea giovanile per la prima volta nella sua storia, dimostrano quanto questo giocatore sia importante per i meccanismi di Ignazio Abate.

"Sono davvero grato al Milan per il rinnovo. Felicissimo e orgoglioso di continuare in questo club. Forza Milan. 2028". Così Chaka ha ringraziato il club rossonero per il rinnovo sui propri canali social. Il processo di crescita di Chaka, però, non passerà direttamente dalla prima squadra allenata da Stefano Pioli, nonostante l'allenatore lo abbia seguito con interesse nel corso della stagione: l'ivoriano deve ancora crescere e migliorare sotto molti punti di vista, nonostante il talento cristallino che abbiamo potuto osservare in questi anni in rossonero, per questo non è da escludere che in questi anni possa fare qualche prestito per potere dare continuità alla propria carriera.