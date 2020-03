Milan, che confusione: il campo è lo specchio della situazione societaria

Confusione. E’ questa, probabilmente, la parola più adatta per descrivere l’attuale situazione del Milan. In uno stato di disordine e incertezza causato dalla preoccupazione per il Corona Virus, i rossoneri non trovano certezze nemmeno tra le proprie mura di casa perdendo in malo modo contro un Genoa agguerrito. La settimana rossonera è stata caotica sia per fattori esterni che per motivi interni: da un lato, infatti, c’è stato il tardivo rinvio della gara con la Juventus in Coppa Italia dall’altro invece il fragoroso addio di Boban dopo l’intervista alla Gazzetta dello Sport. Per una squadra carente di certezze e che ha faticato a ristabilire ordine in campo e fuori, la settimana appena passata (e gli strascichi che ha lasciato) potrebbe essere stata la definitiva conferma di una stagione irrecuperabile e da dimenticare.

ADDIO PESANTE - E’ difficile e forse sbagliato cercare alibi per un Milan colpevole di questa stagione deludente, tuttavia la fragorosa separazione da Boban arrivata nella giornata di ieri ha creato un’instabilità ben visibile in campo quest’oggi. I giocatori rossoneri e lo staff tecnico sono le incolpevoli vittime di una grande confusione societaria che, in una squadra giovane e con poca esperienza, ha lasciato evidentemente il segno. L’addio di Boban, dirigente apprezzato da allenatore e giocatori, coincide con la perdita di un punto di riferimento importante per una squadra che in stagione aveva già dato forti segnali di disorientamento e che rischia di aver perso definitivamente la bussola per un piazzamento in Europa.

FUTURO INCERTO - In un presente colmo di confusione, il futuro del Milan è ancora più incerto. Tra le voci di una nuova guida tecnica, di addii imminenti e futuri, i rossoneri devono ritrovare concentrazione per finire dignitosamente una stagione piena di forti delusioni. Programmare a Marzo, probabilmente, è sbagliato ma per evitare ancora una volta una situazione simile, il Milan di Elliott deve già da ora capire quali siano le intenzioni per la prossima stagione e su quali fondamenta basare la ricostruzione di una squadra che da troppo tempo manca dai palcoscenici che gli competono.