Milan, che numeri in Medio Oriente. In arrivo il rinnovo da oltre 100 milioni con Emirates (e non solo)

Se in campo il Milan sta faticando, a livello commerciale i risultati che sta ottenendo in club rossonero sono eccellenti. Nonostante le delusioni sportive, il brand funziona alla grande e continua ad avere un grande appeal, soprattutto in Medio Oriente dove i numeri del Diavolo sono incredibili: quella milanista è la squadra italiana più seguita nell'area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) con oltre sei milioni di simpatizzanti e anche quella che ha registrato il più alto numero di spettatori complessivi, con 25 milioni di telespettatori sintonizzati su tutte le competizioni (riferito alla stagione 23-24).

RINNOVO EMIRATES - A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che aggiunge che tutto ciò che il club incasserà dagli sponsor dell’area e in generale dall’attenzione e dal seguito che ha in Medio Oriente verrà reinvestito a livello sportivo per la costruzione di una squadra più forte e competitiva. Ieri Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è rientrato in Italia dopo alcuni giorni a Dubai dove ha aggiornato i rapporti con i partner e individuato nuovi possibili settori di sviluppo. L'ad avrà avuto certamente dei contatti anche con Emirates, che è legato al club rossonero dal 2007. L'attuale contratto scade nel 2026, ma la compagnia aerea di bandiera dell’Emirato intende rinnovare presto a cifre ancora più alte di quelle attuali, indicativamente per un ciclo di altri tre-cinque anni: oltre trenta milioni all’anno, dunque più di cento milioni da qui al 2030.

AVANTI CON IL MILAN - Ma Emirates non l'unico partner del Diavolo in quell'area che vuole prolungare il suo rapporto con il Milan. Durante il recente viaggio a Dubai, per esempio, Furlani ha avuto un incontro anche con i manager di Kerzner International, leader nel settore degli hotel di lusso, e in particolare i vertici di Siro, un cinque stelle ideato e perfezionato con il club. Nel format concentrato su fitness e lifestyle è evidente la presenza rossonera: si fa palestra seguendo i video degli allenamenti riservati ai calciatori del Milan. Nessuno dei partner del club, tra i quali anche CFI Financial Group, ha chiesto di fare un passo indietro, anzi hanno tutti voglia di andare avanti al fianco del Milan e di estendere gli attuali accordi.