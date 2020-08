Milan-Chelsea, accordo sulla formula per Bakayoko. E il Tottenham prepara l’uscita di Aurier

Il mercato del Milan non ruota tutto intorno a Ibrahimovic. I dirigenti rossoneri sono in attesa di una risposta dello svedese, ma nel frattempo stanno lavorando su altri fronti. Perché se è vero che l’attacco, con la conferma di Ibra, sarebbe al completo (o quasi), è altrettanto vero che gli altri reparti necessitano di ritocchi.

TRATTATIVA - Nello specifico, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sono alla ricerca di un terzino destro e di un centrocampista. Il nome caldo per le corsie laterali è quello di Serge Aurier. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’esterno ivoriano è convinto dal progetto milanista. Si lavora con il Tottenham per ridurre la distanza tra richiesta (20 milioni) e offerta (15). Nel frattempo, gli Spurs preparano l’uscita del giocatore: ieri, infatti, nell’amichevole con l’Ipswich Town, Aurier non era nemmeno in panchina.

APERTURA - Per il centrocampo in pole c’è sempre Bakayoko. E le notizie che arrivano da Londra sono piuttosto incoraggianti. Il Chelsea sembra essersi convinto sulla formula del trasferimento: si va verso il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni, proprio come vorrebbe il Milan. Con il giocatore l’intesa è stata raggiunta da tempo.