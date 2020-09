Milan, chi come vice Ibra? I due candidati sono Rebic e Leao

Tra l’entusiasmo per l’imminente arrivo di Tonali e la curiosità nel vedere all’opera Brahim Diaz, molti tifosi rossoneri si chiedono se non sia il caso di compiere un investimento per un vice Ibrahimovic. In un mercato strano, diverso e fatto di opportunità, la dirigenza rossonera ha sempre professato che un colpo di questo tipo verrà fatto solamente se rappresenterà una vera e propria occasione. Tra esigenze tattiche e di organico, infatti, Pioli ha la possibilità di adattare alcuni giocatori offensivi nel ruolo di prima punta come, ad esempio, Rebic o il giovane Rafael Leao. Nonostante i due non abbiano le caratteristiche fisiche o tecniche di Ibrahimovic, all’occorrenza sia il croato che il portoghese possono rappresentare due possibili alternative allo svedese.

LA FREDDEZZA DI REBIC - Valutando il croato da vera e propria prima punta si possono individuare alcuni pro e alcuni contro. Nella seconda parte di stagione rossonera, infatti, Rebic ha mostrato una glaciale freddezza sotto porta abbinata ad un’intensità fisica non indifferente. Tra i calciatori rossoneri che corrono di più, il croato ha una grande propensione al pressing e al gioco di squadra. Nonostante queste caratteristiche Rebic, fisicamente parlando, è dotato di un’altezza non indifferente (185 cm) ma a livello muscolare non è la tipica prima punta capace di portare su la squadra. In questo senso, nel vocabolario calcistico, Rebic rappresenta il classico falso nueve, potenzialmente importante per altri moduli ma non per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. In caso di necessità, tuttavia, l’attaccante croato è un giocatore di buona affidabilità, anche come vice-Ibrahimovic.

LA FISICITA’ DI LEAO - Una delle questioni maggiormente dibattute nelle conferenze della passata stagione, senza dubbio, è stato il ruolo di Rafael Leao: tra chi lo valutava come una prima punta e chi invece lo dipingeva come un attaccante esterno, il portoghese ha ricoperto entrambi i ruoli mostrando ottime cose più sulla porzione esterna del campo che quella centrale. Le caratteristiche tecniche di Leao dipingono l’attaccante portoghese come un giocatore di grande talento, con un’ottima progressione e un fisico statuario. Fisicamente parlando Leao ha tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo di vice Ibrahimovic ma pecca di freddezza: in stagione, infatti, il portoghese ha sbagliato alcuni semplici gol e alcune scelte tecniche. In questo senso, il duro allenamento e la determinazione possono aiutare il portoghese a migliorare sotto porta e poterlo issare a valida alternativa a Ibrahimovic nel ruolo di prima punta.