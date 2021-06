Milan, chiusa la pista Junior Firpo. Ora si andrà su un vice Theo 'puro'

Il calciomercato del Milan, come spesso accade, è ricchissimo di nomi: alcuni più accessibili, altri meno, altri ancora praticamente sfumati. Di quest'ultima categoria farà molto presto parte anche Junior Firpo, terzino sinistro che si trasferirà, secondo le ultime notizie, dal Barcellona al Leeds.

QUESTIONE DI FORMULA - Già in mattinata si era parlato di un possibile passaggio in Inghilterra; poi, negli ultimi minuti, la conferma giunta anche da gianlucadimarzio.com: Junior Firpo si trasferirà al Leeds per 15 milioni di euro più bonus. Decisiva, per la riuscita in favore del club inglese della trattativa, la formula: la squadra allenata da Marcelo Bielsa lo acquisterà a titolo definitivo, mentre il Milan premeva per la formula prestito con eventuale diritto di riscatto.

E ORA? - Consideriamo, dunque, totalmente sfumato l'obiettivo Junior Firpo. Cosa succederà ora in casa Milan per la ricerca di un terzino sinistro? Di base nulla di diverso dalla precedente strategia: Maldini e Massara continueranno a seguire alcuni profili, tentando di portarli a Milano in prestito secco o, eventualmente, con un riscatto. Difficile, però, che si vada a questo punto su un co-titolare come sarebbe potuto essere Firpo: il terzino sinistro che arriverà - solo e soltanto in prestito - sarà un vice Theo Hernandez 'puro'. Uno che - per intenderci - giocherà solo e soltanto con l'assenza del titolarissimo con il numero 19.