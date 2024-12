Milan, con Fonseca largo ai giovanissimi: Vos il prossimo debuttante

vedi letture

Nel Milan che venerdì sera scenderà in campo contro il Verona ci potrebbero essere in campo dal primo minuto ancora due giovanissimi come è già successo contro il Genoa qualche giorno fa: contro il Grifone avevano giocato dal primo minuto Alex Jimenez in difesa e Mattia Libera sulla trequarti. Al Bentegodi ci sarà ancora lo spagnolo sulla sinistra, mentre possibile chance da titolare per Francesco Camarda in attacco.

JIMENEZ E CAMARDA - Domenica sera contro i liguri Jimenez ha dato buone risposte ed è stato uno dei migliori in campo. A Verona, l'ex Real Madrid dovrebbe essere ancora una volta preferito a Theo Hernandez che è destinato quindi alla seconda panchina di fila (contro il Genoa non è nemmeno entrato in campo a partita in corso). Fonseca sta poi pensando seriamente di rimettere titolare Camarda, con Morata che potrebbe agire qualche metro più indietro alle sue spalle. Per lui sarebbe la seconda presenza dall'inizio in questa stagione dopo Cagliari, ma stavolta non per emergenza come in Sardegna (Morata out e Abraham non al meglio), bensì per scelta tecnica.

PROSSIMO DEBUTTANTE - In questa stagione, Fonseca ha già lanciato diversi giovani: Liberali, Jimenez, Bartesaghi, Torriani e Camarda. E presto a questo elenco potrebbe aggiungersi anche Silvano Vos, centrocampista classe 2005 arrivato la scorsa estate dall'Ajax con cui aveva già giocato alcune partite in prima squadra (13 presenze in campionato e 3 in Europa League). Nelle prossime partite, Fonseca dovrà fare a meno di Musah e Loftus-Cheek, quindi l'olandese farà sicuramente aggregato alla prima squadra: contro il Genoa è stato in panchina per 90', a Verona chissà che non possa scapparci qualche minuto in campo.