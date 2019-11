Milan, confusione Leao: giocatore ancora incompiuto, il portoghese si è "afflosciato"

Capello lo ha criticato apertamente ("Mi ha innervosito"), Pioli ha provato a spronarlo ("Mi aspetto di più"), gli addetti ai lavori ne hanno evidenziato l’immaturità (non solo tecnico-tattica). Rafael Leao ha fatto innamorare il pubblico rossonero per l’energia sprigionata nella brutta serata contro la Fiorentina ed è piaciuto molto a Genova, ma con la Lazio ha steccato di brutto.

ATTEGGIAMENTO - Entrato in campo nella ripresa al posto di Paquetà, il portoghese ha dato il peggio di sé, offrendo una prestazione ben al di sotto della sufficienza. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, con il cambio di guida tecnica Rafa sembrava destinato a esplodere, invece si è afflosciato. Questione di atteggiamento: forse indispettito dalla seconda panchina consecutiva, l’attaccante lusitano si è presentato sul rettangolo senza voglia né verve. Inaccettabile per un professionista, seppur giovanissimo.

INCOMPIUTO - Nessuno discute sul suo futuro, ma Leao al momento appare un giocatore in confusione. San Siro - sottolinea la rosea - non è un posto come gli altri e la maglia del Milan pesa, a maggior ragione in un momento buio. Non certo il massimo per un talento ancora incompiuto, il quale, però, non può esimersi dal dare tutto sé stesso.