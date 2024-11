Milan, contro il Monza rientrano alcuni titolarissimi. Ballottaggi in difesa e il "solito" dubbio Leao

Dopo la sconfitta di martedì contro il Napoli, il Milan punta a reagire subito domani sera in casa del Monza, sfida nella quale Paulo Fonseca rimetterà in campo dal primo minuti alcuni titolarissimi come Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. I primi due hanno saltato il match contro i campani per squalifica, mentre l'americano ha iniziato dalla panchina in quanto non era al top della forma a causa di una gastroenterite (è entrato in campo nella ripresa).

DUBBIO LEAO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, questi tre giocatori saranno di nuovo titolari a Monza, così come dovrebbe rivedersi in campo dal primo minuto al centro della difesa Fikayo Tomori, rimasto in panchina per tutta la partita contro il Napoli. Il grande dubbio riguarda ovviamente Rafael Leao che ieri è stato provato con i titolari, ma non ha ancora vinto definitivamente il ballottaggio con Noah Okafor. Sarà decisiva la rifinitura in programma oggi.

BALLOTTAGGI IN DIFESA - Per la sfida in Brianza, torneranno a disposizione di Fonseca anche Luka Jovic e Davide Calabria, con quest'ultimo che si gioca il posto a destra con Emerson Royal. Ballottaggio sempre in difesa anche per il compagno di reparto di Tomori tra Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic. Ancora out invece Matteo Gabbia che non ha ancora recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite.