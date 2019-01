Milan, Cutrone c’è... sempre: Piatek avvisato, Patrick non ha paura della concorrenza

Piatek? No, Cutrone. Arriverà certamente il momento del “Pistolero”, su questo non ci sono dubbi, ma Gattuso, contro il Napoli, si affiderà ancora a Patrick. Passano le punte, ma non il giovane bomber, che resta al momento l’unica certezza dell’attacco rossonero. Andati via Kalinic, André Silva e Higuain, adesso il duello è con Piatek, che stasera, almeno inizialmente, si accomoderà in panchina.

TITOLARE - Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, la concorrenza non fa paura a Cutrone. L’ex Primavera è sereno, determinato e - guarda un po’ - affamato di gol come e più del primo giorno di allenamento in prima squadra. Ma non solo: Patrick ha anche voglia di sfatare lo stereotipo secondo il quale sarebbe uno spacca partite. I numeri non mentono: dei 27 gol segnati finora, 20 li ha realizzati giocando da titolare (solo 7 da subentrato, 6 dei quali in questa stagione).

SUL PEZZO - Cutrone ha così suddiviso le sue reti: 11 nel primo tempo, 13 nella ripresa e 3 nei supplementari. Insomma, un centravanti buono per ogni evenienza. Piatek è avvisato: il polacco dovrà lottare per guadagnarsi il posto, perché Patrick non ha alcuna intenzione di mollare.