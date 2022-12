Milan, da Maignan a Ibra e Bennacer: il punto dopo il primo giorno di lavoro a Dubai

Dopo l'arrivo nella notte tra sabato e domenica, il Milan ha subito iniziato a lavorare al Dubai Police Club Stadium con il primo allenamento, preceduto da un discorso che Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha tenuto davanti al suo staff e a tutti i 28 (su 30 in lista) convocati, considerando che De Ketelaere e Kjaer si aggregheranno al gruppo rispettivamente martedì e giovedì; come riportato da acmilan.com, "dopo il risveglio muscolare e alcuni esercizi atletici, i rossoneri hanno effettuato una serie di combinazioni tecniche finalizzate a segnare nelle porticine posizionate agli angoli della porta principale. Dopodiché, divisi in gruppi, spazio a degli allunghi e a una esercitazione dedicata al possesso palla. Poi per un blocco di giocatori nuova fase tecnica con passaggi e tiri, per l'altro fase tattica. I portieri, agli ordini dei preparatori, hanno svolto un lavoro personalizzato".



Hanno svolto un lavoro differenziato all'interno delle strutture del Dubai Police Club Stadium Brahim Diaz, Messias, Calabria Ibrahimovic, Florenzi e Maignan, il quale, poi, è anche uscito sul campo principale all'aperto per svolgere un lavoro ad hoc - senza forzare - con i preparatori dei portieri. Da segnalare il ritorno in gruppo di Saelemaekers, assente dal 1 ottobre a causa dell'infortunio subito contro l'Empoli, e di Bennacer e Bakayoko, rientrati al termine delle rispettive vacanze.

Prima dell'allenamento, iniziato attorno alle 16 (orario di Dubai), Fikayo Tomori si è così espresso a MilanTV su questa ripartenza post sosta per il Mondiale: "È stata una buona ripartenza dopo un piccolo break. Siamo felici e pronti per allenarci. Il tempo è diverso da Milano. Siamo felici di essere qui. Siamo un po' stanchi, ma felici. In vacanza mi sono rilassato. Questa stagione è così. Ora dobbiamo essere pronti per le prossime partite. Non vedo l'ora di giocare la prima partita a Salerno. È giusto aver avuto tempo di rilassarci e di recuperare, ma ora dobbiamo lavorare per essere pronti per la prima partita".

Per domani il programma prevede una giornata di doppio allenamento, uno alla mattina (alle 7.00 italiane) e uno al pomeriggio (alle 13.00), in vista della prima amichevole di lusso, in programma durante la tournée di Duabi, del 13 dicembre contro l'Arsenal.