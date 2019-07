Milan, da Suso i soldi per la mezzala: i rossoneri monitorano Praet, il prezzo può scendere

Al momento, la ricerca di una mezzala non è una priorità per il Milan, che ha già dato una rassettata al reparto con gli acquisti di Krunic e Bennacer. Non è da escludere, però, che da qui alla fine del mercato possa arrivare un ulteriore rinforzo per il centrocampo. In cima alla lista c’è sempre Dennis Praet, profilo particolarmente gradito al tecnico Giampaolo. Ma andiamo con ordine.

VIA SUSO - Ad agosto potrebbero esserci dei movimenti nel reparto di mezzo. Suso, ad esempio, che adesso rientra nella batteria dei trequartisti, è al centro di una trattativa con la Roma che potrebbe portare soldi cash nelle casse rossonere. Il Milan è intenzionato a monetizzare il più possibile dall’eventuale cessione dello spagnolo, che consentirebbe al club di mettere a referto una importante plusvalenza. I discorsi tra le due società vanno avanti.

ATTESA - Nel frattempo, Maldini e Boban continuano a tenere d’occhio Praet. Come riporta Tuttosport, il giocatore ha fin qui rifiutato ogni soluzione che gli è stata proposta. Che stia aspettando l’offerta giusta da Milano? Certamente l’idea di continuare a lavorare con il suo mentore Giampaolo lo attrae e non poco. Chissà che col passare dei giorni, i 25 milioni chiesti dalla Samp non possano scendere a 20 o meno.