Milan, Dani Olmo sempre nel mirino: lo spagnolo è un obiettivo, ma solo a determinate cifre

Mistero o telenovela, poco importa. Il “caso” Dani Olmo continua a far discutere. Secondo Tuttosport, il giocatore piace al Milan - e questa non è certo una notizia - ma i rossoneri si sentono un po’ vittime del clamore mediatico emerso in Croazia. La strada che porta al talento spagnolo è in salita. Questione di soldi, quelli che il club non può permettersi di spendere senza aver prima piazzato almeno una cessione importante.

40 MILIONI - L’operazione Dani Olmo è molto onerosa. Non tanto per il costo in sé del cartellino quanto per le commissioni che spetterebbero agli agenti del calciatore, senza dimenticare la percentuale di rivendita. L’affare potrebbe toccare la cifra monstre di 40 milioni, somma che, come detto, al momento il Milan - sempre alle prese con i paletti del Fair Play Finanziario - non può impegnare.

POSSIBILE ASTA - Da via Aldo Rossi, inoltre, filtra un certo fastidio per quanto avvenuto in questi giorni in Croazia. La sensazione, infatti, è che il Milan sia stato usato per accrescere l’attenzione mediatica intorno allo spagnolo, con la Dinamo Zagabria che già pregusta un’asta per il suo gioiello più prezioso. Asta a cui, eventualmente, Maldini e Boban non prenderanno parte.