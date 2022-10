Milan, Diaz in gruppo e pronto a tornare titolare contro il Torino

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello e in gruppo ha lavorato anche Brahim Diaz, che quindi è pienamente recuperato dalla contrattura al gluteo sinistro rimediata settimana scorsa contro il Torino. Lo spagnolo era già in panchina contro la Dinamo Zagabria, ma alla fine non è stato rischiato da Stefano Pioli che invece dovrebbe riproporlo tra i titolari domenica sera contro il Torino.

IN POLE - Diaz è in ballottaggio con Charles De Ketelaere, però visto il momento che stanno attraversando i due in pole per partire dal primo minuto c'è proprio il numero 10 rossonero. Lo spagnolo, che è in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid fino a fine stagione, è in ottima forma come testimoniano i suoi numeri nelle ultime settimane: tre gol nelle ultime tre partite di campionato (uno contro la Juventus e due contro il Monza prima di uscire per infortunio). Il belga, al contrario, continua il suo momento complicato e quindi a Torino dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Brahim che due campionati fa era andato in gol nel 7-0 del Milan in casa dei granata. Per fortuna il problema muscolare al gluteo non è stato grave e quindi di fatto ha praticamente perso solo un paio di giorni di allenamento con i compagni. Diaz è quindi pronto per giocare e continuare a volare come sta facendo nelle ultime settimane.