Milan-Donnarumma, c’è la volontà di rinnovare. Si attende l’incontro decisivo

Lo scenario rispetto all’estate del 2017 è totalmente diverso. Oggi come tre anni fa, Donnarumma è alle prese con il rinnovo di contratto, ma gli umori e le sensazioni sono differenti. Se con i cinesi ci sono state tante difficoltà a trovare l’accordo e più volte si è arrivati alla rottura tra le parti, in questo caso i toni sono più concilianti. Si parte dal presupposto che Gigio sta bene a Milano e vuole rimanere, non si vede lontano dalla maglia rossonera e questo farà la differenza. La proprietà è consapevole dell’importanza di un giocatore simbolo come Gigio e farà di tutto per trattenerlo, c’è la volontà di trovare un accordo anche se il suo prolungamento peserà molto sul bilancio a causa delle cifre altissime che percepisce il portiere.

ATTESA. Non c’è ancora stato l’incontro decisivo tra Gazidis e il suo agente Mino Raiola, ma si andrà a discutere con l’intenzione di trovare un accordo. Il noto procuratore fa gli interessi del proprio assistito e chiederà quantomeno la conferma degli attuali sei milioni di euro, il Milan vorrebbe spalmare la cifra, ovvero ridurla e allungare la scadenza del contratto (attualmente in scadenza tra un anno). Altre soluzioni sono tutte al vaglio, come il prolungamento di uno o due anni con la facoltà di ridiscutere più avanti del contratto, oppure l’inserimento di una clausola che liberi Gigio nel caso non si raggiungesse la Champions in una o due stagioni. Insomma sono tante le ipotesi sul tavolo, ma si vuole cercare la quadra per trattenere in rosa il giocatore più importante del Milan. In attesa del faccia a faccia decisivo in sede.

di Antonio Vitiello