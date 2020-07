Milan, è emergenza in difesa con l’Atalanta: il punto tra assenze e opportunità

In un susseguirsi di buone notizie e grandi prestazioni nel recente passato per il Milan, alla vigilia della gara con l’Atalanta i rossoneri devono confrontarsi con problematiche non irrilevanti a livello di organico, specie nel reparto difensivo. L’importante vittoria sul Sassuolo, ottenuta martedì sera grazie alla doppietta di Ibrahimovic, ha dato ma ha anche tolto alla squadra di Pioli: i tre punti, infatti, hanno permesso di superare il Napoli in classifica ma l’intensa sfida ha privato i rossoneri di Conti e Romagnoli, usciti per infortunio, oltre che di Theo Hernandez, diffidato e squalificato. In vista della complicata gara con l’Atalanta, quindi, il neo-confermato Pioli si ritrova in una situazione spinosa che può portare grandi problematiche ma anche opportunità nascoste.

PROBLEMI - Per un Milan che aveva trovato la quadra in maniera ineccepibile (e si era dimostrata come una delle squadre più in forma del campionato post Coronavirus) perdere tre dei quattro titolari in difesa contro una delle squadre più incisive a livello offensivo, come l’Atalanta appunto, rappresenta un indubbio problema. La forza e la rapidità dell’attacco orobico, infatti, avrebbe necessitato dell’esperienza di Romagnoli e della velocità di Theo Hernandez, oltre che dell’intesa dell’intera difesa rossonera, per essere contrastata. Privo di questi elementi, quindi, Stefano Pioli dovrà ridisegnare gran parte del reparto difensivo se non tutta la difesa titolare, considerata la non eccellente condizione fisica di Kjaer. Contro i neroazzurri, quindi, oltre a Calabria dovrebbero trovare spazio Gabbia e Laxalt, due riserve dichiarate che non hanno trovato grande spazio in stagione. A queste apparenti novità, inoltre, potrebbe aggiungersene un’altra decisamente rilevante: se Kjaer non dovesse farcela, infatti, accanto a Gabbia potrebbe essere collocato Kessie, centrocampista dichiarato ma che al Cesena aveva già ricoperto il ruolo di centrale difensivo.

OPPORTUNITA’ - Nella sfortuna, talvolta, si possono trovare delle opportunità. Questo detto popolare nasconde un retaggio di verità e chissà che così non possa essere anche per il Milan domani sera contro l’Atalanta. Sicuramente perdere un’intesa importante come quella mostrata dal reparto difensivo rossonero nelle ultime settimane, non può essere un vantaggio per Pioli ma può essere la forzata occasione per testare le riserve rossonere. Gabbia e Laxalt, inseriti a gara in corso con il Sassuolo, non hanno sfigurato ma anzi hanno mostrato buoni spunti in una partita insidiosa. Senza dubbio l’Atalanta rappresenta un avversario ostico e sicuramente più difficile da affrontare rispetto al Sassuolo ma l’emergenza della situazione e la grandezza dell’occasione potrebbero essere uno stimolo per le due riserve rossonere. Per quanto riguarda il capitolo Kessiè, tra i giocatori più in forma nella rosa rossonera, Pioli si augura di collocarlo a centrocampo ma nel caso sia chiamato a compiti difensivi l’ivoriano potrebbe, con una buona prestazione, dimostrarsi un’alternativa in emergenza avendo comunque la fisicità e l’atletismo per ricoprire un ruolo difensivo.