Milan, è tempo di cessioni: da Conti a Castillejo, tanti sondaggi ma ancora nessuna offerta

Il mercato in uscita del Milan non è ancora "esploso", ma nei prossimi dieci giorni dovrebbe muoversi qualcosa. In rosa ci sono alcuni esuberi che il club spera di piazzare da qui al termine della sessione estiva, giocatori che non rientrano nei piani di Pioli o che comunque farebbero fatica a trovare spazio per via della concorrenza.

CONTI IN PARTENZA - Come riporta Tuttosport, il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Andrea Conti, giunto all’ultimo anno di contratto con i rossoneri. Il terzino piace a Sampdoria, Genoa e Cagliari, ma in via Aldo Rossi non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Si sono registrati dei contatti anche con l’Atalanta, che sta pensando al ritorno del 27enne esterno. Una cosa è certa: chi vorrà Conti dovrà pagare una buonuscita, visto che guadagna 2 milioni e mezzo all’anno e va in scadenza, come detto, nel 2022.

SONDAGGI PER SAMU - Tra i cedibili di casa Milan c’è anche Samu Castillejo. Anche in questo caso, i dirigenti rossoneri non hanno ancora ricevuto proposte. Ci sono stati dei sondaggi da parte di alcune società della Liga, ma nessuna si è mossa in modo concreto. Il giocatore resta sul mercato e il club in attesa.