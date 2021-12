Milan, è tempo di rinnovi: Theo, Bennacer e Leao verso l'accordo, Kessie si allontana. E occhio a Tonali

Acquisti e cessioni, ma non solo. Il Milan sta programmando il mercato di gennaio (e giugno), ma sta lavorando anche ai rinnovi dei big. L’obiettivo è blindare i pilastri della squadra, muovendosi stavolta con largo anticipo. Maldini e Massara vogliono chiudere al più presto le partiche relative a Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Per Kessie, invece, il cui accordo con il club scadrà a giugno, le speranze sono poche.

Grandi manovre a Casa Milan

Occhio anche a Tonali. Due giorni fa, nella sede di via Aldo Rossi c’è stato un incontro tra il suo agente, Giuseppe Riso, la dirigenza rossonera. Come riporta Tuttosport, il Milan potrebbe offrire un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio al centrocampista, il quale ha dimostrato sul campo di valere una cifra superiore rispetto a quella che percepisce attualmente (1.4 milioni). Aumento importante anche per Theo e Leao (per entrambi la proposta è di 4 milioni netti fino al 2026) e per l’algerino Bennacer (3.2 più bonus l’offerta del Milan)

Romagnoli, rinnovo al ribasso

Un capitolo a parte merita Romagnoli. Anche lui, come Kessie, è in scadenza a giugno, ma in questo caso le possibilità che, alla fine, possa arrivare la firma ci sono tutte. Il capitano ha espresso la sua volontà di restare al Milan e sa bene che, per farlo, dovrà rivedere al ribasso (tanto al ribasso) il suo attuale stipendio da 5.5 milioni. La trattativa prosegue.