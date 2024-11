Milan-Empoli, formazioni ufficiali: riecco Morata ed Emerson Royal. Gabbia-Thiaw centrali, c'è Musah

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Empoli, valida per la 14ª giornata di Serie A. Tutto come previsto nell'undici rossonero, con Morata che torna in campo dopo aver saltato la partita contro lo Slovan Bratislava per squalifica. Nuovamente titolare Emerson Royal, cerniera centrale di difesa che cambia nuovamente per la sesta partita consecutiva, con Gabbia e Thiaw dal 1' e Pavlovic in panchina. Musah riproposto alto a destra come contro il Real Madrid e la Juventus.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Chukwueze, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Camarda, Abraham. All. Paulo Fonseca.

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Ismajli, Goglichidze, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzell; Anjorin; Pellegri, Colombo. A disp. Perisan, Seghetti, Sambia, Cacace, Belardinelli, Solbakken, Ekong, Tosto, Marianucci, Bacci, Bembnista, Konate, Esposito. All. Roberto D'Aversa.

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila.

ASSISTENTI: Garzelli e Yoshikawa.

IV UOMO: Rutella.

VAR: Pairetto.

AVAR: Pagnotta.

DOVE VEDERE MILAN-EMPOLI

Data: sabato 30 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro, Milan

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it