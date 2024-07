Milan, entra nel vivo la trattativa Royal: c'è l'ok del terzino, ora la palla passa ai club

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su Emerson Royal, con il Milan che sembra aver individuato nel terzino del Tottenham il rinforzo giusto per la fascia destra, dando così a Fonseca un'ulteriore scelta oltre a Davide Calabria ed Alessandro Florenzi (che potrebbe invece essere in partenza). Mentre i due club trattano, con i rossoneri che vorrebbero concludere per una cifra inferiore ai venti milioni di euro, è giusto ricordare che Emerson Royal (1999), è brasiliano ma gode dello status di comunitario avendo anche il passaporto spagnolo. Se infine dovesse davvero arrivare non andrebbe ad occupare uno dei due slot a disposizione per tesserare calciatori extracomunitari.

Nelle scorse settimane il terzino brasiliano, in un'intervista concessa ad Andre Hernan sul suo canale YouTube, si è detto lusingato dell'interesse del Milan: "Come me la cavo con l'italiano? Ho già lavorato con Conte che parlava italiano (ride, ndr). La verità è che non c'è ancora nulla di definito. Ovviamente, so che il Milan è in contatto con il Tottenham, hanno chiesto informazioni su di me. Per me è molto gratificante perché nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Quella del Milan è una maglia molto importante e pesante. Sapere che squadre del genere mi stanno seguendo mi rende molto felice".

Il terzino infatti ha dato già il suo ok al trasferimento in rossonero ed è in attesa che i due club arrivino ad un accordo economico sulle cifre del cartellino. Gli Spurs partono da una richiesta superiore ai 20 milioni di euro, il Milan punta a chiudere sotto i 20. L'operazione entra quindi nel vivo, con contatti previsti, si spera proficui, anche nei prossimi giorni.

Ma quindi com'è in campo? Il brasiliano nelle ultime annate è andato un po’ a perdersi in quello che sembrava un percorso calcistico molto promettente: ai tempi del Betis, l’anno e mezzo in biancoverde, sembrava essere davvero la “next big thing” in un ruolo che negli ultimi anni difficilmente ha fatto vedere chissà che tipo di talento. Infatti il Barcellona, nell’estate in cui anche il Milan sembrava essere interessato, esercita la clausola di riacquisto dal Betis per circa 14 milioni e lo riporta alla base. Qui iniziano i problemi di Emerson, che tra Barca e Tottenham trova due ambienti problematici, con frequenti cambi di allenatore e schemi: del trattore che spaccava la fascia su e giù più volte a partita si è visto poco. Al Barcellona probabilmente ci è arrivato troppo giovane, al Tottenham invece ha pagato i continui avvicendamenti in panchina, non riuscendo a sgrezzare alcuni aspetti ancora acerbi del suo gioco.

Il brasiliano è tanto veloce e prepotente fisicamente quanto irruento, risultando fin troppo falloso. Non è mai riuscito ad essere troppo incisivo, direttamente, in zona offensiva: i numeri di gol e assist lo dimostrano: nelle ultime due stagioni ha all’attivo tre reti ed un solo passaggio vincente. Quest’anno è stato utilizzato da Postecoglou come riserva e come tappabuchi, giocando sia a destra che a sinistra in una difesa a cinque ed in alcune occasioni di assoluta emergenza anche come braccetto. Perché potrebbe fare a caso del Milan? È ambivalente, riesce a giocare su entrambi i lati, e fisicamente ha dimostrato di poter essere devastante.

Nel 2020 Geoffrey Moncada, allora Capo Scout rossonero e oggi Direttore dell’area tecnica al Milan, parlava così dei criteri con cui si cerca di scegliere i terzini: “Theo è un treno. Lui distrugge tutta la fascia sinistra. Nel calcio di oggi i terzini sono così e li vogliamo così. Il terzino moderno in una grande squadra deve essere un treno, correre tanto, come un matto”. Ovviamente al momento tra Theo ed Emerson ci sono diverse categorie di differenza, ma fisicamente il brasiliano può sopportare richieste del genere. Se il costo dovesse essere effettivamente sotto i 20 milioni di euro allora il Milan potrebbe andare a fare un’altra “scommessa”, un altro giocatore che in Premier League ha fatto discreta fatica e che deve rilanciare la sua carriera. Le ultime pescate non sono andate poi così male.

Questi i numeri stagionali di Emerson Royal con la maglia del Tottenham nella stagione 23/24.

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 22

PRESENZE FA CUP: 1

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1333'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 4